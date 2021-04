Open weekend a Palermo, Costa: "C'è una riaffezione nei confronti del vaccino AstraZeneca"

Il commissario per l'emergenza Coronavirus Renato Costa è entusiasta dell'Open weekend, l'iniziativa della Regione che per 3 giorni consente vaccinazioni con AstraZeneca per la fascia tra i 60 e i 79 anni, anche senza avere prenotato il proprio turno.

"I cittadini hanno gradito - commenta Costa in questo video -. Nella prima ora di attività abbiamo somministrato circa 500 dosi di Astrazeneca, ieri 600 dosi in 16 ore. Da qualche giorno notiamo che c'è una riaffezione nei confronti di questo vaccino, che può dare una buona immunizzazione già dalla prima dose. Oggi i numeri sono enormi".

© Riproduzione riservata