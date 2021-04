Palermo, sul Ponte Oreto cambia la segnaletica: stop ai bus e ai pedoni sul marciapiede

È stata apposta la nuova segnaletica sul ponte Oreto, a Palermo. Divieto di transito per i pedoni sul marciapiede e corsia disegnata sulla carreggiata. Una prima tappa verso l’avvio dei lavori che permetteranno di mettere in sicurezza il ponte di via Oreto, arteria fondamentale della viabilità palermitana:

“Ci auguriamo tutti che questi lavori possano iniziare il prima possibile - dice Giuseppe Quartararo, consigliere della terza circoscrizione - purtroppo la storia del ponte è ben nota e siamo ancora scettici. Nella zona Oreto bassa è stato vietato il transito ai mezzi Amat e quindi tutta la via si trova tagliata in due, ovviamente con tutti i disagi del caso. Mi chiedo come è possibile che un’amministrazione comunale non pensi ad un piano completo quando si affronta un’emergenza”.

