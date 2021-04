Ponte Oreto a Palermo: ecco le crepe e i danni che preoccupano, scattano i divieti

Il ponte Oreto a Palermo è in pessimo stato, a rischio cedimenti. E arriva un'ordinanza pubblicata dal servizio mobilità urbana del Comune che cambia la circolazione in via Oreto, dopo il sopralluogo tecnico avvenuto stamani. Lunedì sarà stabilito un primo calendario di lavori sul ponte.

Sarà vietato il transito ai mezzi di massa superiore a 35 quintali e verranno chiusi al transito pedonale entrambi i marciapiedi. Il limite di velocità per i veicoli è fissato in 30 chilometri orari. Sarà, inoltre, realizzato un percorso pedonale, largo un metro e venti centimetri. L'ordinanza entrerà in vigore dopo che l'Amat avrà apposto la segnaletica.

Osservando dal basso le tante parti di calcinaccio già cadute, non si può che concludere che gli interventi di manutenzione devono essere fatti con urgenza.

Le zone che lasciano scoperto il ferro della struttura, infatti, indicano che lo stato di degrado è avanzato. Inoltre profonde crepe percorrono l’intera superficie del ponte, ci sono buchi, mattoni caduti via, e anche sul tratto sospeso impalcature in legno e in ferro proteggono le parti più rovinate, e impediscono di avvicinarsi alle balaustre, anch’esse pericolanti.

