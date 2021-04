Vaccini a Palermo, in fiera fino a mezzanotte: ecco com'è andata la prima sera

Vaccini fino a mezzanotte alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Ieri sera la prima esperienza. Studenti di medicina e anziani che si erano prenotati si sono messi in coda per sottoporsi al vaccino.

Le vaccinazioni, come nelle ore diurne, sono aperte alle persone estremamente vulnerabili, agli over 80, alle forze dell'ordine, al personale sanitario, al personale scolastico e da ieri anche alla fascia d'età 65-69 anni.

“Un orario comodo - come lo definisce Renato Costa, il commissario per l’emergenza Covid a Palermo - per chi lavora, o chi deve accompagnare genitori e soggetti fragili”, e che infatti ha spinto molti cittadini a recarsi all’hub dopo il tramonto. “Non solo siamo incoraggiati a proseguire con questa fascia notturna, ma a seconda di quanti vaccini avremo probabilmente decideremo di farlo h24”, commenta dunque Costa sull’esperimento ben riuscito.

© Riproduzione riservata