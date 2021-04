Primo giorno di zona rossa a Palermo, per strada auto e runners: controlli in centro

Alcune auto per strada dalle prime ore del mattino, runners al Foro Italico, gente nei pressi dei mercati rionali e dei supermercati, controlli soprattutto in centro. Parte così la zona rossa a Palermo.

E si respira malumore in città. I tassisti a secco di corse e di turisti, i negozi chiusi. Pochi pedoni. La città torna in lockdown fino al 14 aprile.

Palermo zona rossa da oggi: le regole dagli spostamenti alle visite ai parenti, cosa si può fare Misure per le scuole Misure per gli spostamenti Misure per la ristorazione Misure per i servizi alla persona Misure per lo sport Misure per la vendita di alcolici Misure per il commercio

Tra le proteste dei commercianti restano chiusi i centri commerciali e alcune categorie di negozi quali calzature, abbigliamento, barbieri, parrucchieri e centri estetici. Se in centro non mancano i controlli, scarseggiano invece in alcune zone della periferia.

© Riproduzione riservata