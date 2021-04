Vaccini in fiera, dopo i disagi la situazione migliora: "Meno file"

Dopo le lunghe code e i disagi per i vaccini, la situazione in fiera a Palermo sembra migliorare. Poche file oggi, percorsi transennati e molto personale della protezione civile a controllare che non si creino assembramenti e ad assistere la popolazione.

“Mi sono trovata bene, con personale gentile ed educato”, testimonia infatti Stella, come Angela, contenta dell’ottima organizzazione: “Non si perde assolutamente tempo. Ci aspettiamo di vedere un mare di gente e ci chiediamo quando finiremo oggi? Invece sono svelti, io ho finito in 10 minuti”.

Predisposte panche coperte da tendoni, un’attenzione in più per le persone fragili e anziane che nelle scorse settimane, invece, erano state costrette a lunghe code anche sotto la pioggia. “Ho fatto il vaccino e sto benissimo - dice poi Rosalia -. Ho aspettato un po’ all’ingresso, ma niente di infattibile”.

© Riproduzione riservata