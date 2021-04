Non solo le restrizioni, ma anche il maltempo. Palermo oggi, giorno di Pasquetta 2021, è una città "deserta". Nel video il nostro "viaggio" fra le strade della città, dal Foro Italico a Mondello, passando per il parco della Favorita. Come si vede dalle immagini, pochissime le auto e le persone in giro. Molti invece i presidi e posti di blocco delle forze dell'ordine per evitare assembramenti. Sullo sfondo, la pioggia incessante.

