Giornata Mondiale dell’Autismo: palazzi e monumenti di Palermo colorati di blu

Il 2 Aprile è la Giornata Mondiale dell’Autismo e per l’occasione i palazzi e i monumenti della città si sono colorati di blu. Davanti al Teatro Politeama si sono anche radunati i rappresentanti delle istituzioni e i membri dell’Associazione ParlAutismo Onlus per dialogare e accendere una luce sul disturbo ancora poco conosciuto e sulle persone che ne sono affette. È stata anche un’occasione per rivendicare i loro diritti, i servizi indispensabili a loro negati, a partire dal vaccino anti Covid.

“Chi ha questo disturbo deve essere aiutato a comunicare - dice il Sindaco Leoluca Orlando - una operazione che deve essere fatta a scuola, in strada, negli impianti sportivi: nella città. La mia presenza qui è un modo per dire che non manca per noi, che ci teniamo a comprendere questo disturbo e i ragazzi meravigliosi che ne sono affetti”. Sul luogo anche il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che insiste sull’importanza di fare ricerca, e che assicura che dei fondi sono stati destinati per i soggetti autistici e per i servizi a loro dedicati.

“È una giornata importante e ricca di appuntamenti. C’è anche una delegazione dell’esercito con dei cavalli - dice poi Tiziana Amato, membro dell’Associazione ParlAutismo - questo rappresenta l’inizio di un rapporto di collaborazione, per consentire ai nostri ragazzi di fare un po’ di riabilitazione a cavallo”.

Altri servizi hanno bisogno di essere ripensati e progettati, come dice Rosi Pennino Presidente ParlAutismo, “in chiave moderna con le organizzazioni compatibili con l’emergenza sanitaria”, ma la manovra più urgente riguarda le oltre 400 famiglie che dal 16 Aprile potrebbero rimanere sprovviste dell’unico servizio su scala offerto dall’Asp, “speriamo in una proroga”, conclude Pennino.

