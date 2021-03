Magazzino con 167 bombole Gpl senza autorizzazioni, scatta il sequestro a Palermo

Un magazzino di stoccaggio di combustibili per uso domestico privo delle autorizzazioni sulla sicurezza è stato scoperto in via Gustavo Roccella a Palermo dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano. Sequestrate 167 bombole di Gpl, per un peso complessivo di circa 2.515 chili, e al sequestro penale del magazzino.

La titolare, T.F. palermitana di 41 anni non ha mai richiesto la Scia e non ha comunicato lo stoccaggio di gas infiammabili sia al Comune di Palermo che ai Vigili del Fuoco. Assente, inoltre, il certificato di prevenzione incendi con l’aggravante della presenza di lavoratori dipendenti all’interno dei locali.

Tutti i predetti documenti sono essenziali per la sicurezza delle strutture e delle persone che si trovano al loro interno per i pericoli determinati dalla presenza di gas o vapori altamente infiammabili che potrebbero causare gravi esplosioni.

