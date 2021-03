Mattina di inferno in autostrada tra Carini e Capaci, il video del camion in fiamme

Le fiamme hanno distrutto un camion che trasportava plastica e hanno provocato anche una mattina di inferno sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto tra Carini e Capaci.

Ecco il video del mezzo avvolto dal fuoco, che per fortuna non ha causato ferite al conducente, riuscito a venir fuori dal camion illeso.

Il traffico in direzione di Palermo è andato in tilt per la chiusura della corsia, deviando il traffico in direzione di Villagrazia. L'incendio, che ha generato un'alta colonna di fumo, è avvenuto all'altezza del Bioparco, dove sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

© Riproduzione riservata