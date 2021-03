Palermo, auto si ribalta in viale Regione Siciliana: traffico in tilt fra corso Calatafimi e via Pitrè

Un'auto si è ribaltata, questo pomeriggio, in viale Regione Siciliana, a Palermo. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 nel tratto compreso fra corso Calatafimi e via Pitrè, poco dopo il sottopassaggio in direzione di via Notarbartolo.

Tanta paura per il conducente della vettura che fortunatamente non sembra avere avuto gravi conseguenze fisiche. Il traffico è stato fortemente rallentato ma per via del restringimento della carreggiata.

Per cause in via di accertamento la vettura è finita perpendicolare all'asse stradale sul fianco destro: il parabrezza spaccato è servito probabilmente per permettere all'autista del mezzo di poter uscire fuori.

