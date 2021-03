Reddito cittadinanza: scoperti 74 "furbetti" a Palermo, perchè non dovevano percepire il sussidio

Scoperti dalla guardia di finanza di Palermo 74 'furbetti' del reddito di cittadinanza. In un’operazione condotta con la collaborazione dell’Inps, le fiamme gialle hanno individuato persone che hanno omesso di dichiarare vincite al gioco per importi consistenti e comunque superiori a 20mila euro; di essere percettori di redditi esenti per importi superiori a 6mila euro; inoltre, alcuni avrebbero omesso di dichiarare un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, per un valore superiore a 30mila euro; altri erano beneficiari proprietari di motoveicoli immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda RdC, con cilindrata superiore a quella consentita, ovvero superiore a 250cc.

"Questo fenomeno incide su coloro che invece lo devono percepire legalmente - dichiara il tenente colonnello Alessandro Coscarelli - Comandante del Gruppo Palermo -. Le percezioni illecite si stanno moltiplicando ma noi stiamo cercando di intervenire nel più breve tempo possibile".

