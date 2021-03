Palermo, scoppia l'incendio in casa: paura in via Arimondi

Incendio in un condominio in via generale Arimondi, quasi all’angolo con via Sampolo a Palermo. Ancora incerta la causa delle fiamme, ma secondo le prime rilevazioni dei vigili del fuoco il rogo avrebbe avuto origine in una stanza da letto, a partire da un computer mal funzionante, per poi propagarsi in cucina e nella veranda, coinvolgendo la caldaia.

Nessun ferito, anche se tanta paura per i condomini e gli abitanti dell’appartamento che sono fuggiti in strada. Sul luogo presenti anche i carabinieri e due ambulanze, mentre il quartiere è invaso dall’odore del fumo e dalla fuliggine.

