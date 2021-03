Anche quest'anno l'Aslti, associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, è presente in diverse piazze siciliane per la vendita di uova di Pasqua, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

I volontari dell'associazione si sono radunati oggi in via Libertà, all'angolo con via Mazzini, per la vendita di beneficenza e per "la distribuzione a domicilio dei doni della solidarietà".

