Palermo, rapina una farmacia in corso dei Mille: il video che lo incastra, arrestato

Rapina una farmacia in corso dei Mille a Palermo, ma viene arrestato poco dopo grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del locale. I carabinieri della Stazione di Brancaccio hanno tratto in arresto, A.M., 39enne di Acqua dei corsari e già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo, come si vede dalle immagini video che lo hanno incastrato, ha fatto irruzione nella farmacia a volto coperto e armato di un coltello.

Immediate le indagini degli agenti intervenuti sul posto. E in poco tempo, grazie alle immagini video e testimonianze dei presenti alla rapina, sono riusciti a individuare il malvivente che era nel frattempo tornato a casa.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero competente, è stato posto agli arresti domiciliari, poi convalidati con la stessa misura cautelare dal Gip.

© Riproduzione riservata