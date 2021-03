Degrado lungo via Ausonia a Palermo. A segnalare il problema - attraverso un video inviato all'indirizzo di posta elettronica redazioneweb@gds.it - è Antonio Carrozza, un lettore del sito del Giornale di Sicilia www.gds.it.

"Terminati i lavori della pista ciclabile in via Ausonia - spiega il lettore - all'altezza del cinema King, il Comune non ha provveduto alla pulizia dei marciapiedi. Sono sporchi da oltre un mese".

