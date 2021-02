Nuovo senso di marcia a Mondello, caos e proteste

Caos e disagi. In una delle principali arterie di Mondello a Palermo, viale Galatea ad incrocio con via Palinuro, nello scorso weekend si sono registrati assembramenti e traffico letteralmente in tilt.

La causa principale è però un cambio di senso di marcia che ha messo in ginocchio la viabilità nel comprensorio di Mondello. La primavera si avvicina e la preoccupazione dei residenti è che nei prossimi weekend possa ripetersi la scena della scorsa settimana, con vari assembramenti di persone e auto.

“Gli autobus nemmeno riescono a girare, il traffico rischia di andare nuovamente in tilt - dice Giuseppe Fiore presidente della settima circoscrizione - Il cambio dei sensi di marcia ha mandato nella disperazione tanto automobilisti”. “Serve un immediato intervento per risolvere questa situazione - dice invece il consigliere Ottavio Zacco - lo vedete anche voi, potrebbero esserci anche incidenti gravi”.

