Vaccino agli over 80 a Palermo, Faraoni: "Oggi una dose anche ad un centenario a Termini Imerese"

Via alla vaccinazioni anti-Covid per il over 80 in Sicilia. Sono 6 i Centri dell’Asp di Palermo, oltre al Policlinico, che da oggi effettuano la somministrazione.

"Saranno complessivamente 380 le persone con più di 80 anni di età che domani riceveranno il vaccino, così distribuite tra città e provincia: 80 a Villa delle Ginestre e 60 ciascuno all’Ospedale Ingrassia, all’Ospedale "Civico" di Partinico, al "Cimino" di Termini Imerese, al "Dei Bianchi" di Corleone ed al "Madonna dell’Alto" di Petralia Sottana", ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni presente a Villa Ginestra per incontrare il personale impegnato nelle vaccinazioni.

"Nelle giornate successive procederemo con altri. A Termini Imerese - ha detto - si vaccina anche un centenario. Abbiamo esteso la vaccinazione anche ai nostri pazienti ricoverati, appena verranno dimessi saranno subito vaccinati".

