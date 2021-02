Al via la campagna di vaccinazione degli over 80: già somministrate le prime dosi a Palermo

È scattata questa mattina la vaccinazione di massa degli over 80. Uno dei centri coinvolti, a Palermo, è il centro vaccinale della AOU Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nei locali dell’istituto di Igiene. Un sabato inaugurale, quello di oggi, che da il via a un ampio calendario vaccinale programmato fino al 30 aprile 2021.

Al Policlinico si aggiungono altri sei i centri dell’Asp di Palermo: sono 380 le persone con più di 80 anni di età che oggi riceveranno il vaccino, così distribuite tra città e provincia: 80 a Villa delle Ginestre e 60 ciascuno all’ospedale Ingrassia, all’ospedale Civico di Partinico, al Cimino di Termini Imerese, al Dei Bianchi di Corleone ed al Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Alle 11.15 l’assessore regionale della salute, Ruggero Razza, sarà a Villa delle Ginestre per incontrare il personale impegnato nelle vaccinazioni.

“È un giorno molto importante – sottolinea il Commissario del Policlinico Alessandro Caltagirone – perché riusciamo ad offrire questo prezioso strumento di prevenzione a soggetti spesso fragili che già convivono con altre patologie. Ringrazio tutto il personale che in questi giorni sta lavorando senza sosta per garantire continuità e costanza nelle attività di vaccinazione. Essere uniti e coesi è essenziale nella battaglia che tutti stiamo conducendo contro il COVID”. Saranno 102 ogni giorno le persone over 80, prenotate tramite il portale di Poste Italiane, a cui sarà somministrato il vaccino al Policlinico di Palermo: il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Nella foto il signor Giuseppe Abate, 82 anni, primo vaccinato over 80, e il Commissario dell'AOU Policlinico P. Giaccone Alessandro Caltagirone.

