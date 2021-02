A Piano Battaglia il flash mob del mondo della neve: "Siamo pronti a ripartire"

Anche a Piano Battaglia è andato in scena il flash mob della neve. Questa mattina infatti, hanno suonato le campane in tutta Italia per gli amanti della montagna. Un “flash mob” che ha coinvolto tutto lo stivale in un periodo molto delicato per il settore sport e turismo invernale.

Un appuntamento globale, per far sentire la propria voce in un periodo segnato da ingenti difficoltà a causa della pandemia Covid-19. Oggi gli amanti della montagna, operatori del settore sciistico, maestri, albergatori ed esperti del settore, si sono dati appuntamento “a distanza” per un flash mob che conferma e ribadisce la solidarietà e l’unità che unisce chi ama e vive la montagna per lavoro, per sport o per svago.

Alle ore 10:00 in punto, per un minuto esatto, hanno suonato le campane delle chiesette delle stazioni sciistiche di tutta Italia, un momento di comunione e sensibilità nato da un’idea di un astigiano. Così anche a Piano Battaglia.

© Riproduzione riservata