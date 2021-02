Palermo, via allo screening al liceo Meli in vista del ritorno in classe

Iniziato lo screening di studenti e personale al Liceo Classico Giovanni Meli di Palermo in vista della riapertura dell’istituto, attesa per lunedì 8 febbraio. 350 gli alunni, su 1600 totali che frequentano la scuola, che hanno dato il consenso e che si sottoporranno al test durante la mattina. “Nonostante il poco preavviso, la comunicazione dall’Asp ci è arrivata soltanto sabato pomeriggio, le famiglie hanno risposto dimostrando un grandissimo senso di responsabilità”, dice la dirigente scolastica Cinzia Citarrella, “speriamo di poter rientrare a scuola con una maggiore sicurezza”. “È un’opportunità quella ci sta dando la nostra scuola”, afferma poi Sofia Puccio, che frequenta insieme alla compagna Costanza Greco l’ultimo anno di liceo. “È l’ora di tornare in classe, non ci sentiamo preparati abbastanza per gli esami di maturità e stiamo perdendo molti mesi di studio che non torneranno più”. “Fare il tampone - dicono - può essere un modo per prevenire il contagio”.

