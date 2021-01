Emergenza ai Rotoli di Palermo, ordinanza di Orlando per usare mille loculi al cimitero Sant'Orsola

Mille loculi al cimitero di Sant'Orsola a sostegno dell'emergenza sepolture del cimitero comunale dei Rotoli di Palermo. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando.

"Ho disposto un'ordinanza che accolga la disponibilità espressa dalla Fondazione Santo Spirito per l'utilizzo di alcuni loculi al cimitero di Sant'Orsola e un'altra che riduca da 30 anni a 25 anni i tempi di decadenza delle concessioni cimiteriali".

Ricorrendo a tutti gli strumenti normativi ordinari e straordinari legati all'emergenza Covid, proseguono intanto "le operazioni per l'acquisto di 400 loculi prefabbricati da collocare ai Rotoli in base a progetto già approvato dalla Sovrintendenza, oltre quelle legate al "revamping" del vecchio forno crematorio e la progettazione del nuovo".

Inoltre, si sta lavorando - spiega ancora Leoluca Orlando - per il collaudo dell'opera di messa in sicurezza del Monte Pellegrino per consentire l'uso di campi di inumazione nella parte sottostante il costone roccioso e che rientra nell'area cimiteriale.

"Continueremo su questa strada accelerando anche le altre operazioni - aggiunge - garantendo le cremazioni a spese dell'amministrazione comunale, ovviamente per quelle salme cui i familiari prestano il consenso".

