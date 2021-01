Ecco dove è stata uccisa Roberta: le immagini dal campo sportivo di Caccamo

Ecco il luogo in cui è stata uccisa Roberta Siragusa: ormai tutti gli indizi portano al campo sportivo di Caccamo. A dare ulteriore conferma il ritrovamento delle chiavi della 17enne nei pressi della struttura abbandonata.

Secondo gli inquirenti, infatti, la ragazza sarebbe stata uccisa qui e poi portata in fondo al dirupo in cui è stata trovata. Il gip lo ha riportato nell'ordinanza che dispone il carcere per il fidanzato della vittima, Pietro Morreale, accusato del delitto.

"Vicino al campo sportivo - scrive il gip - sono stati repertati una serie di oggetti e di tracce estremamente significativi. Tra essi, in un cumulo di oggetti dati alle fiamme e non del tutto arsi, è stato rinvenuto anche un mazzo di chiavi".

Oggi i carabinieri hanno sequestrato in camera di Pietro Morreale, un tablet e un cellulare, entrambi senza sim e senza scheda di memoria, e anche l’auto, la Fiat Punto, vista passare quattro volte nei pressi di Monte Rotondo dove è stato trovato il cadavere della giovane.

