L'omicidio di Caccamo, due amiche di Roberta erano alla festa: "Ecco cos'è successo quella sera"

Hanno guardato "C'è Posta per te", hanno giocato a carte e poi l'epilogo drammatico. Il racconto dell'ultima sera in vita di Roberta Siragusa, la giovane di 17 anni uccisa nella notte fra sabato e domenica, nelle parole di queste due ragazze, in questa intervista esclusiva, una delle quali presente alla serata nella casa campagna di Caccamo.

Dell'omicidio è accusato Pietro Morreale, il fidanzato 19enne di Roberta, che ha indicato ai carabinieri il luogo in cui si trovava il corpo semicarbonizzato della giovane e, dopo il primo interrogatorio in cui ha negato ogni responsabilità, si trova adesso in carcere a Termini Imerese.

“Roberta ci manca molto, era timida ma con lei ridevamo e scherzavamo molto”, dicono le due amiche di Roberta. “Eravamo assieme qualche ora prima di tutto – dice una delle due – stavamo guardando ‘C’è Posta per Te’, Pietro non era nervoso, sembrava tutto tranquillo. Apparentemente non aveva mai dato l’idea di essere uno violento”.

E poi la visita ai genitori di Roberta qualche ora dopo il delitto: “Siamo andate subito, una madre non può mai pensare che sarebbe successa una cosa del genere”. Le lacrime delle due ragazze vengono trattenute dall’emozione, Roberta non c’è più e le due amiche del cuore, di una vita scorrono su uno smartphone le foto insieme alla 17enne: “Era piena di vita, sorridente, anche timida, ci manca moltissimo”.

