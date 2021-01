Controlli a tappeto a Palermo, in viale Regione Siciliana posti di blocco e traffico in tilt

Controlli anti-Covid a Palermo da parte dei carabinieri in viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. All'altezza di piazzale Giotto posti di blocco da parte dei militari che obbligavano le auto che transitavano sulla corsia centrale a spostarsi su quella laterale dove, altri carabinieri, invece, provvedevano a fermare vetture per tutti i controlli del caso e, specificatamente, per accertare se, in zona rossa, gli automobilisti rispettavano le norme sugli spostamenti.

Il traffico inevitabilmente è andato in tilt con lunghe file di auto.

Il video di Piero Longo

