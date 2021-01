Così come previsto, la pioggia si è abbattuta su Palermo nelle ultime ore. Diversi i disagi registrati non solo nel capoluogo ma anche in provincia.

Come si vede dal video girato a Ficarazzi, le strade si sono trasformate piccoli fiumi provocando notevoli rallentamenti alla circolazione veicolare.

Video di Piero Longo

© Riproduzione riservata