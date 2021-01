Palermo, la protesta dei genitori pro scuole chiuse: "Troppi contagi, non mandiamo i figli in classe"

Scuole chiuse. Se sabato scorso avevano manifestato docenti e genitori per tenere aperte le scuole, da oggi tocca al partito della chiusura. “Non ha senso tenere aperte le scuole elementari e gli asili” è il messaggio che lanciano alcuni genitori che auspiscano la chiusura degli istituti scolastici per almeno due settimane.

La preoccupazione per un netto aumento di contagi a Palermo, è decisamente alta: “Da domani non manderemo i nostri figli a scuola - dice Giusy Di Paola, Presidente consiglio d’istituto Maredolce - siamo troppo preoccupati, i contagi aumentano e noi teniamo alla salute dei nostri figli. In zona Oreto dove rappresento ben 4 istituti ci sono tanti focolai e ci sono tanti casi di covid, sarebbe meglio chiudere le scuole”.

Dello stesso avviso anche Giuseppe Quartararo, consigliere di circoscrizione: “I genitori sono molto preoccupati, in zona Oreto ci sono stati diversi decessi per covid e quindi c’è molta paura”.

