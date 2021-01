Palermo, a passeggio o in fila davanti ai negozi: le immagini dell'ultimo giorno prima della zona rossa

Gente per strada, a passeggio o in fila davanti ai negozi a Palermo nell'ultimo giorno di zona arancione e prima di entrare nella fascia rossa. Oggi, nel capoluogo, diverse le persone alla ricerca dell'ultimo acquisto nei negozi che da domani saranno chiusi oppure al supermercato per comprare quanto necessario, anche se questi ultimi esercizi commerciali rimarranno aperti.

"I siciliani hanno rispettato le regole - dice un passante -. Se i negozi sono rimasti aperti per salvare l'economia i politici non devono dire che hanno sbagliato i palermitani che si sono messe in fila. La gente rispetta le regole più di quanto si immagina".

"Spero che le restrizioni vengano rispettate da tutti", dichiara una ragazza.

© Riproduzione riservata