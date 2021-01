Reddito di cittadinanza, parte la corsa per il rinnovo dell'Isee: ressa alle Poste a Palermo

Ressa questa mattina davanti all'ufficio postale di via Paolo Orsi, nella zona di via Messina Marine, a Palermo. Come si vede dalle immagini video, centinaia le persone in attesa.

Gente assembrata vicino all'ingresso e qualcuno litiga per il turno, dimenticandosi delle regole di distanziamento sociale imposte per evitare la diffusione del coronavirus.

Le immagini video riprendono la situazione dell'ufficio postale di via Paolo Orsi, ma da qualche giorno scene simili si ripetono anche in molte altre poste della città, come in via Sanfilippo, in via Sacheli o in via Gaspare Palermo, nella zona di via Oreto.

Sono giorni "caldi" questi per uffici postali e Caf per il rinnovo dell'Isee per continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza. La scadenza è il 31 gennaio, quindi è partita la corsa per non perdere il diritto al pagamento.

