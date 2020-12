Palermo, appello del vigili del fuoco: "No ai botti di Capodanno"

Un bilancio più che positivo e poi un appello: “Non accendete fuochi d’artificio”. A parlare nel corso di un appuntamento con la stampa di fine anno è il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, Agatino Carrolo.

“L’obiettivo per il 2021 è quello sempre di lavorare raggiungendo standard di sicurezza sempre più elevati – ha detto Carrolo – grazie anche ad un particolare lavoro di formazione i miei uomini sono certo riusciranno a raggiungere livelli sempre più importanti. Lockdown di marzo? Abbiamo lavorato meno sul fronte degli incidenti stradali perché c’era meno gente che circolava ma gli interventi non sono mancati sul fronte della sanificazione e igienizzazione. Capodanno? Abbiamo predisposto un dispositivo di soccorso specializzato per la notte che va dal 31 all’1 gennaio 2021 in materia di covid, ma voglio ribadire di non accendere fuochi d’artificio per non violare quella che è l’ordinanza”

© Riproduzione riservata