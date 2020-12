I primi vaccinati in Sicilia commossi: "Lo dedichiamo alle famiglie dei morti di Covid"

"Lo dedico a tutte le famiglie dei morti di Covid in questi mesi": lo dice commossa Rosalba Setticasi, che insieme al primario del pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo, Massimo Geraci, sono stati i primi due vaccinati in Sicilia in occasione del Vax Day. "E' una gioia immensa sperare di poter ricominciare a vivere", aggiunge Setticasi.

"Il nostro è un messaggio d'esempio per la popolazione. Se i sanitari rispondono in maniera massiccia riusciamo a raggiungere un'importante immunità solidale, che sarà d'esempio anche a tutti gli altri", dice nell'intervista video Massimo Geraci.

© Riproduzione riservata