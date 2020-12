Palermo zona rossa la vigilia di Natale, poca gente in strada: "Misure giuste"

Poche auto in circolazione e non tantissima gente per strada, Palermo si presenta così nel primo giorno di zona rossa, in vigore proprio da oggi. I controlli come vediamo da queste immagini non mancano.

Tante le deroghe, resta però la certezza che il lockdown di Natale si trascorrerà in famiglia e che il coprifuoco scatterà sempre alle 22: “Tutto giusto - ci dicono alcuni passanti - avrei addirittura preferito che ci fossero misure ancora più stringenti. Come trascorreremo le feste? A casa e con parenti stretti, saremo in tutto 6”.

Poche auto in giro e ovviamente drastico calo anche per i tassisti: “Stiamo vivendo una grossa crisi - ci racconta un tassista - mai vista una cosa del genere in 44 anni. Siamo disperati, facciamo al massimo due corse al giorno”.

