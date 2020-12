Variante Covid, il virologo Cascio: "I virus mutano, il vaccino lo può neutralizzare"

L'Europa è in allarme per la nuova variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna. Anche la Sicilia è in apprensione, considerato che nel volo di ieri sera in arrivo da Londra ci sono almeno 3 positivi.

Il virologo palermitano Antonio Cascio però preferisce adottare la linea della prudenza: “Dobbiamo stare molto attenti – dice Cascio – i virus mutano e quindi non c’è nulla di anormale, questa variante è molto più contagiosa ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Vaccino adatto per neutralizzare la nuova variante? Quasi sicuramente sì, al momento ci sono informazioni che ci fanno dire questo, ma saranno i dati clinici a farci capire quanto sarà pericolosa questa nuova forma di virus”.

