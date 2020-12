Aperto un corridoio che da via Libertà - tramite Piazza Castelnuovo - porta a via Ruggero Settimo, percorribile dai pedoni e ciclisti.

Da oggi si può accedere in via Ruggero Settimo senza passare dai due varchi - abbastanza stretti - per via del cantiere dell’anello ferroviario. Un corridoio permette quindi di avere maggiori spazi in questi giorni frenetici di shopping e passeggiate.

