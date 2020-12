Montagne di rifiuti a Bonagia, ancora incendi nella notte a Palermo

Ancora rifiuti in fiamme a Palermo. In via San Filippo, a Bonagia, nella notte, sono stati incendiati i rifiuti che da giorni stazionano sul ciglio della strada e che invadono in parte la carreggiata.

Fiamme e fumo, e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato evitato che la situazione degenerasse, considerato che in prossimità dell’incendio erano posteggiate alcune auto.

“Conviviamo con questa immondizia da settimane - ci dice un residente - siamo abbandonati, non capisco una cosa, perché in alcune zone l’immondizia viene raccolta e nella nostra strada no?”.

La Rap in giornata dovrebbe rimuovere i rifiuti dati alle fiamme.

