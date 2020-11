Continua l'emergenza rifiuti a Palermo. Le strade della città sono piene di immondizia. Il video mostra lo stato in cui versano via Oreto, via Orsa Minore e via Santa Maria di Gesù.

Cassonetti straripanti e rifiuti di ogni genere riversati sui marciapiedi. In alcuni casi invadono anche parte della carreggiata. Non solo sacchetti, ma anche rifiuti ingombranti tra materassi, vecchi frigoriferi, scatoloni, mobili in degrado e altro materiale.

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata