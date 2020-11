Termini Imerese, sequestrate 843 mascherine senza requisiti di sicurezza

Ben 843 mascherine di protezione (non presidio medico), esposte in un locale commerciale a Termini Imerese, gestito da un cittadino di origini bengalesi, sono state sequestrate dai finanzieri.

È stato accertato che i dispositivi, realizzati in TNT (Tessuto Non Tessuto) e in stoffa, erano privi dei dati identificativi del produttore e/o distributore, e in alcuni casi senza i requisiti generali di sicurezza, in violazione della normativa nazionale sulla sicurezza dei prodotti. Sulle mascherine non era espressamente specificato che non erano Dispositivi di Protezione Individuale ovvero Dispositivi Medici, e ciò in evidente contrasto rispetto a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il titolare della ditta, K.S. di 36 anni, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

© Riproduzione riservata