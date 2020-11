Traffico di droga nel Palermitano: 7 arresti. I carabinieri: "Sono 1.179 gli episodi contestati"

Operazione antidroga dei carabinieri di Capaci: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha disposto per quattro il carcere e per tre gli arresti domiciliari. Contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di cocaina, hashish e marijuana.

"Sono 1.179 gli episodi contestati, un'attività molto fiorente tra i tre comuni del Palermitano", ha sottolineato il tenente colonnello Angelo Pitocco, comandante dei carabinieri di Palermo.

