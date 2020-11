Coronavirus, ecco i primi tamponi nelle scuole a Palermo: "Così più sicurezza"

Ha preso il via stamattina all’istituto Madre Teresa di Calcutta di Palermo lo screening rivolto a studenti, insegnanti e personale non docente organizzato dalle Usca scolastiche dell’Asp di Palermo. L'attività è svolta in collaborazione con il Comune ed i dirigenti degli istituti: vengono effettuati i tamponi rapidi, ai quali, in caso di positività, farà seguito il tampone molecolare.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito 10 Usca scuola: 6 con sede in città, 2 a Partinico con competenza sul versante occidentale della provincia e 2 a Termini Imerese per il versante orientale. Complessivamente saranno impegnati 35 medici. Stamattina sono stati sottoposti a tampone gli studenti della scuola secondaria di primo grado, con fascia d'età 11-14 anni.

Coronavirus, al via lo screening nelle scuole di Palermo: le foto dei primi tamponi Ha preso il via stamattina all’istituto Madre Teresa di Calcutta di Palermo lo screening rivolto a studenti, insegnanti e personale non docente Lo screening è organizzato dalle Usca scolastiche dell’Asp di Palermo L’attività è svolta in collaborazione con il Comune ed i dirigenti degli istituti Vengono effettuati i tamponi rapidi, ai quali, in caso di positività, farà seguito il tampone molecolare ’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito 10 Usca scuola Dopo la scuola Madre Teresa di Calcutta, verranno coinvolti altri istituti Stamattina sono stati sottoposti a tampone gli studenti della scuola secondaria di primo grado, con fascia d’età 11-14 anni

"L'obiettivo che ci siamo posti è quello di arrivare ad maggior numero possibile di casi positivi per limitare il contagio - ha dichiarato Silvana Camerino, dirigente Asp, responsabile Usca -. Oggi abbiamo cominciato con qusta scuola perchè è in un quartiere di Palermo multietnico". "Le scuole - ha proseguito - sono in sicurezza e stanno facendo tutto il necessario, purtroppo i cintagi ci sono ma vanno aldilà di quello che le scuole possono mettere in atto. I contagi sono fuori".

"È una iniziativa fondamentale che consente alla scuola di proseguire in assoluta sicurezza l'attività didattica - ha dichiarato Laura Pollichino, preside istituto Madre Teresa di Calcutta -. Il fatto che ci siano tante nazionalità rappresenta un ulteriore tutela perché ci possono essere positivi asintomatici in giro e noi non lo sappiamo. Anche se la scuola ha messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli naturalmente non può essere certa al 100% che non ci siano persone comunque positive Quindi questo è fondamentale per l'isolamento dei positivi e per continuare l'attività".

Dopo la scuola Madre Teresa di Calcutta, verranno coinvolti l'istituto Di Vittorio (via Giuseppe Di Vittorio 11); Silvio Boccone (via Del Vespro 72); Bonagia, Istituto Mattarella (via Del Castoro 13); Scinà (via Giuseppe Li Bassi 60); Mendelssohn (via Brunetto 1); Leonardo Sciascia (via De Gobbis 13) e Leonardo Da Vinci (via Serradifalco 190). A breve verranno comunicate le date.

Nell'intervista: Silvana Camerino, dirigente Asp, responsabile Usca e Laura Pollichino, preside istituto Madre Teresa di Calcutta

© Riproduzione riservata