Palermo, finita la quarantena tutti in fila per il tampone: attesa al poliambulatorio Oreto

Auto e gente in attesa di fare il tampone, oggi pomeriggio, presso il poliambulatorio “Oreto-Guadagna” a Palermo per eseguire il tampone. Non si tratta di un drive-in di screening bensì di un tampone post quarantena o relativo ad un possibile monitoraggio di alcuni uffici pubblici. Le persone presenti, infatti, sono state convocate.

In via dell’Orsa Minore tante le auto in attesa, uno scenario simile a quello che quotidianamente c’è alla fiera del Mediterraneo.

Traffico nella zona di via Oreto e lunghe attese anche per chi deve percorrere l’asse che poi collega con Bonagia e viale Regione Siciliana.

