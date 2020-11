Ecco cosa succede dentro un reparto Covid a Palermo tra sofferenza e speranza: il video

L'Unità operativa di medicina interna dell'ospedale Civico di Palermo è stata trasformata in reparto Covid. I posti letto originari erano 66, ma per permettere le cosiddette "zone cuscinetto" fra la parte che ospita pazienti contagiati dal virus e la parte ordinaria del reparto, sono stati ridotti a 61.

Il video mostra come si svolgono quotidianamente le attività all'interno del reparto il cui primario, il professore Salvatore Corrao, è anche membro del CTS regionale.

Medici e operatori - cinque per turno su ciascuno dei due piani - effettuano regolarmente le visite ai pazienti ricoverati. Le cartelle mediche, però, non possono essere subito archiviate, perché "contaminate". Vengono quindi scannerizzate e trasmesse alla parte del reparto che non ospita pazienti contagiati. Dall'inizio della seconda ondata, i pazienti ricoverati sono arrivati a cento.

