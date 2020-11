Covid, potenziati gli ospedali a Palermo: "Entro oggi altri 20 posti letto al Cervello"

È sempre più emergenza negli ospedali siciliani con pochi posti Covid rimasti liberi nei nosocomi. Oggi arrivano le rassicurazioni di Renato Costa, commissario incaricato per gestire l’emergenza Covid a Palermo, che fa sapere, all'Ansa, che "entro oggi avremo disponibili altri 20 posti-letto nell’ospedale 'Cervello' cui seguiranno entro la settimana ulteriori 16 posti. Domani nell’ospedale 'Madonna dall’Alto' di Petralia Sottana, dopo i 10 posti attivati ieri, arriveremo a 35 e sempre entro la settimana saranno disponibili altri posti Covid per ricovero ordinario e di terapia intensiva".

"A questi posti in regime ordinario - aggiunge Costa - bisogna aggiungere che attualmente sono liberi 19 posti in terapia intensiva. Non ci fermiamo e i numeri sono in costante evoluzione, pertanto, vogliamo tranquillizzare i cittadini che a oggi non ci sono criticità o emergenze legate alla mancanza di posti-letto".

A proposito del numero di pazienti presenti nelle aree di emergenza Costa ribadisce che "quando nel pronto soccorso di Civico o Cervello si trovano 40 pazienti non si tratta di persone in attesa di ricovero, ma utenti ricoverati a tutti gli effetti, perché al Pronto soccorso i sanitari sono in grado di assistere completamente coloro che hanno bisogno. Abbiamo sia al Civico che al Cervello tra i migliori professionisti a disposizione della sanità palermitana che si occupano di Covid fin dall’inizio di questa pandemia", conclude.

