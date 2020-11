Castelbuono, il Comune "Covid free": "Speriamo di essere un esempio per tutti"

Se in Sicilia i contagi aumentano notevolmente di giorno in giorno, in un paese in provincia di Palermo non si è ancora registrato nessun caso. Castelbuono infatti, nonostante un buon afflusso di turisti e visitatori, è covid free. Un borgo molto frequentato sia dai turisti che da commercianti. Eppure nel comune delle Madonie con oltre diecimila abitanti, non risultano al momento contagi.

In passato ci sono stati dei casi, piccoli focolai che però sono stati immediatamente isolati e così Castelbuono che si trova a circa 80 chilometri da Palermo, si ritrova pur non avendo caso di covid 19, con bar, pasticcerie e ristoranti chiusi per via del dpcm del governo.

Quasi una beffa per un paese che come ci racconta il sindaco non ha mai abbassato la guardia davanti al virus: “Abbiamo fatto tamponi a tappeto, abbiamo rispettato ogni regola e indossato mascherine e mantenuto le distanze - dice Mario Cicero, sindaco del paese - il report dice che abbiamo zero contagi ma non abbassiamo la guardia e siamo consapevoli che potremmo anche avere positivi nei prossimi giorni. Ogni settimana facciamo la sanificazione del paese e abbiamo anche chiesto ai commercianti di essere molto più rigidi con i clienti”. “Castelbuono covid free deve essere un esempio per tutti - dice il commissario ad acta Renato Costa - stiamo lavorando intensamente per trovare tutti gli asintomatici positivi”.

