Rimozione dei detriti dal Ferro di Cavallo a Mondello, Orlando: "Un contributo contro i disagi"

Sono stati avviati stamattina i lavori di rimozione localizzata dei materiali depositati nello sbocco nord del canale denominato Ferro di Cavallo a Mondello.

L'operazione è stata decisa con un accordo fra Comune, Amap e Regione seguito agli incontri svolti in Prefettura nel corso dell’estate. Questi lavori, che serviranno alla parziale liberazione dai detriti del canale, avranno un importo poco inferiore ai 55 mila euro e fanno parte del più complesso progetto di manutenzione straordinaria da oltre 5 milioni di euro.

Il progetto complessivo è a carico del Commissario regionale per gli interventi contro il dissesto idrogeologico che sta in questa fase curando l’appalto per la caratterizzazione dei depositi, che dal lato sud del canale hanno creato un vero e proprio «muro» che rende impossibile lo scarico delle acque. I fondi complessivi per l’intervento sono stati stanziati con il Patto per il sud nel 2016 nell’ambito dei progetti contro il dissesto idrogeologico.

I lavori urgenti che saranno eseguiti da Amap, seppur non risolutivi, contribuiranno a favorire il regolare deflusso delle acque piovane, riducendo così il rischio di allagamenti, nei quartieri di Mondello e Partanna.

© Riproduzione riservata