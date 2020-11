Coronavirus, su 200 tamponi 29 positivi asintomatici: a Palermo nuovi test su studenti e genitori

"Su 200 tamponi individuati già 29 positivi asintomatici". Il quinto giorno di screening per il coronavirus alla Fiera del Mediterraneo di Palermo segue l'andamento dei primi quattro.

Complessivamente, dall'inizio dell'attività sono stati rintracciati oltre 400 contagiati "inconsapevoli". "Circa il 10% di chi si è sottoposto al test è risultato positivo. Ma è presto per fare un bilancio", spiega in questo video il commissario per la gestione dell'emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa.

Anche oggi lo screening è rivolto agli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado di Palermo e provincia. I minorenni possono accedere al drive in, solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli. Gli stessi genitori potranno sottoporsi al tampone. Il drive in alla Fiera del Mediterraneo di Palermo proseguirà sette giorni su sette rispettando i seguenti orari: Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 16; domenica e festivi dalle 9 alle 14.

L'accesso è consentito fino alle ore 14 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e fino alle ore 12 la domenica ed i festivi.

Video di Marco Gulla

