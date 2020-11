Tutti i Santi, accessi regolati ai cimiteri di Palermo ma non tutti sono contenti

Arriva la commemorazione di tutti i fedeli defunti, il giorno dei morti, e in tanti si recano a fare visita ai cari presso i cimiteri di Palermo. Quest’anno però, per scongiurare assembramenti, gli accessi sono stati regolati seguendo rigidi protocolli, che in effetti funzionano: non c’è folla e anche nella fila che si crea di tanto in tanto all’esterno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli si mantiene il distanziamento.

Non tutti però sono contenti, perché la burocrazia scoraggia la partecipazione alla ricorrenza. “Io in 66 anni non ho mai visto un cimitero vuoto così, non c’è nessuno anche dai fiorai e per strada”, dice infatti Vincenzo. “L’affluenza non c’è, in ogni caso il cimitero è molto grande e si dovrebbe far fronte ad altre problematiche: tombe aperte, immondizia. Ci adeguiamo alle regole”, dichiara poi Grazia.

Vincenzo è poi dell’opinione che non essendoci alcuna folla le regole creino soltanto caos, in un giorno, quello dei morti, in cui si dovrebbe pensare ad altro. Angela invece è scontenta dell’organizzazione: “Ho telefonato e non rispondeva mai nessuno, non è possibile fare tutte queste telefonate e nel giorno dei defunti, magari, non riuscire ad accedere al cimitero. Le misure comunque vanno bene, così non si crea confusione”, conclude.

Video di Virginia Cataldi

