Passante ferroviario a Palermo, il video dell'ultima demolizione in vicolo Bernava

Demolita l'ultima palazzina di vicolo Bernava, a Palermo, era l'ultima rimasta in piedi tra le cinque danneggiate dai lavori per il passante ferroviario.

Le immagini mostrano le ruspe dell'impresa Impresit Lavori srl che ha portato avanti l'operazione decisa dalle Rfi. Un’opera propedeutica al raddoppio del binario che arriva fino all’aeroporto di Punta Raisi.

“Manteniamo l’impegno assunto nei tempi prestabiliti. Le demolizioni delle palazzine pericolanti in Vicolo Bernava sono ormai completate e già nei prossimi giorni verrà bandita la gara per completare la galleria ferroviaria e il risanamento urbano di quest’area così centrale e strategica per Palermo - dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nel corso del sopralluogo, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e del responsabile Rfi per i lavori del Passante Filippo Palazzo.

“Questo era un cantiere fantasma che ha causato anche un pesante rallentamento nell’ammodernamento del sistema ferroviario di Palermo. Oggi invece il Governo Musumeci, in sinergia con gli altri attori istituzionali, rilancia l’opera che consentirà al Passante ferroviario di andare avanti, così come atteso dai cittadini. Un ringraziamento particolare - conclude Falcone - a Rfi, ai tecnici e alle maestranze a lavoro”.

"Un altro passo avanti nel completamento di infrastrutture che la città di Palermo aspetta da troppo tempo - dice il deputato M5s Adriano Varrica Nel frattempo stiamo lavorando per definire la riqualificazione urbana delle aree dalla fermata De Gasperi alla stazione San Lorenzo per le quali durante l'ultima riunione della scorsa settimana abbiamo trovato piena convergenza da parte del Comune”

Video di Virginia Cataldi

