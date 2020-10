Palermo, conferita laurea magistrale honoris causa a Tommaso Dragotto

Conferita a Tommaso Dragotto, il noto imprenditore siciliano fondatore di Sicily by Car, la Laurea magistrale honoris causa in “Scienze Economico-Aziendali”. “È una consuetudine, quella delle lauree honoris causa, che abbiamo ripreso solo per personalità di grande rilievo”, dichiara il Professor Fabrizio Micari, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, “questa è una laurea particolare perché mentre le altre che abbiamo fatto erano per personaggi della cultura, delle arti, qui invece vogliamo premiare un grande imprenditore, uno dei migliori della Sicilia.

Lo facciamo con gioia perché è una persona che creando un impero dal nulla ha dato lavoro a tanti siciliani, un imprenditore attento alle nuove tecnologie e ai valori etici, siamo davvero felici”. “Sono emozionato”, dichiara poi Dragotto “è chiaro che dopo 57 anni di vita aziendale, soprattutto a che livelli noi facciamo questa attività imprenditoriale, se mi premiano vuol dire che me lo sono meritato”. Un’impresa, la sua, che oggi conta 60 sedi in tutta Italia, più di 500 impiegati e che nel corso del tempo ha rivoluzionato il modo di fare turismo. Un consiglio per i giovani che vogliono fare impresa? “Si deve guardare ciò che fanno gli altri imprenditori e cercare di imitarlo, e, se si è più bravi, cercare di migliorare l’imitazione”, conclude.

