Il mese di ottobre non ferma gli amanti del mare, che approfittano della giornata di sole per riversarsi sulla spiaggia di Mondello, nonostante il coronavirus.

Sono in tanti, infatti, a trascorrere questa domenica al mare tra relax e giochi in spiaggia. Come si vede in queste immagini, molte persone sono stese al sole per mantenere la tintarella estiva, mentre altri si dilettano in giochi come la pallavolo.

Video di Marco Gullà

