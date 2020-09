Donne vittime di violenza, a Palermo un'Aula per le audizioni

Questa mattina, alle ore 10:30, all’interno della Caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, in via Mura San Vito n.1, è stata inaugurata un’Aula per le Audizioni per le donne vittime di violenza, realizzata nell’ambito del Progetto “Una stanza tutta per sé”.

“Permetterà a tutte le donne vittime di violenza di essere ascoltate e quindi essere aiutate - ha detto il tenente Giada Conti - una stanza amica che possa aiutare davvero chi ne ha bisogno”.

Interviste al Procuratore Aggiunto responsabile del “Pool fasce deboli” della Procura di Palermo, Dott.ssa Annamaria Picozzi, e al Ten. Giada Conti.

